Информационные ресурсы призвали россиян готовиться к новой пенсионной реформе

В интернете распространились сообщения о необходимости новой пенсионной реформы со ссылкой на ученых РАН. По их данным, старение населения и рост демографической нагрузки на бюджет могут потребовать повышения пенсионного возраста.

Коэффициент нагрузки пожилыми, отражающий соотношение пенсионеров к трудоспособному населению, по прогнозам, возрастет с 37,1% до 51,2% и к 2045 году вернется к уровню 2018 года, когда пенсионный возраст уже повышали.

