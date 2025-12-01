Форма поиска по сайту

01 декабря, 08:00

Общество

77-летняя российская стримерша номинирована на международную игровую премию

Эксперты объяснили самые популярные новогодние приметы

288 детей родились в Москве 30 ноября

Росреестр выступил против возврата бумажных свидетельств на недвижимость

"Утро": температура воздуха в Москве составит 5 градусов 1 декабря

Последний день уплаты имущественных налогов наступил для россиян

Густой туман окутал Москву

Жители столицы прислали свои кадры поздравлений с Днем матери

Температура воздуха до 5 градусов ожидается 1 декабря в Москве

Телезрители Москвы 24 могут поделиться семейными кадрами в честь Дня матери

77-летняя Ольга Ивановна из Нижнего Новгорода номинирована на международную премию NNYS в категории "Лучший игровой момент".

Женщина, до выхода на пенсию работавшая бухгалтером, стала звездой игры Counter-Strike 2.

Ее внук открыл для нее мир игровых стримов в 2021 году. Видео, где Ольга Ивановна в одиночку побеждает всю команду из пяти соперников, разошлось по Сети. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Егор БедуляПолина Брабец

