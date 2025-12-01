77-летняя российская стримерша номинирована на международную игровую премию

77-летняя Ольга Ивановна из Нижнего Новгорода номинирована на международную премию NNYS в категории "Лучший игровой момент".

Женщина, до выхода на пенсию работавшая бухгалтером, стала звездой игры Counter-Strike 2.

Ее внук открыл для нее мир игровых стримов в 2021 году. Видео, где Ольга Ивановна в одиночку побеждает всю команду из пяти соперников, разошлось по Сети. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.