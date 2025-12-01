Росреестр выступил против возврата бумажных свидетельств на недвижимость

Росреестр выступил с критикой инициативы о возобновлении выдачи бумажных свидетельств о праве собственности на недвижимость. По мнению ведомства, это противоречит целям государственной программы "Цифровое государственное управление".

Она предполагает полный переход на виртуальный документооборот. Ключевыми требованиями, предъявляемыми к реестрам, являются актуальность, своевременность и достоверность информации. Онлайн-формат как раз позволяет вносить и обновлять данные оперативно.

