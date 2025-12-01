Форма поиска по сайту

01 декабря, 07:15

Общество

Последний день уплаты имущественных налогов наступил для россиян

У россиян 1 декабря последний день для уплаты имущественных налогов за 2024 год. Это касается владельцев земельных участков, недвижимости и транспортных средств.

Оплатить можно через личный кабинет на сайте ФНС, в мобильном приложении "Налоги физических лиц" или через портал "Госуслуги". В случае просрочки начнут начисляться пени – 5,5 копеек за каждые 100 рублей долга ежедневно.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Егор БедуляПолина Брабец

