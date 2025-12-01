Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

Москва отпраздновала День матери масштабной программой для семей. Женщинам подарили более миллиона открыток-"маментинок", а также пряники ручной работы от студентов колледжей. Концерты, дефиле и мастер-классы прошли в центрах госуслуг, детских и социальных учреждениях.

"За 6 лет проект мэра Москвы "Новые адреса счастья" подарили возможность уже 75 тысячам влюбленных создать семью в самых живописных и необычных уголках столицы. Популярность такого формата церемонии растет: только с января по октябрь текущего года более 13 тысяч выбрали выездные площадки для своего торжества, что на 12% превышает прошлогодние показатели. Уже 27 ноября мы открыли более 8 тысяч слотов для подачи заявлений на 2026 год. При этом всего в течение следующего года увеличим количество доступных слотов на 15%", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Юные москвичи вышли в финал первой Всероссийской олимпиады по робототехнике. Заключительный тур объединит более 400 школьников страны. Он пройдет в столице с 16 по 22 декабря. Финалистов ждут задания по электронике, настройке дронов, навигации и программированию.