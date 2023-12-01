Москвичам рассказали о главных новостях пятницы

Средняя продолжительность жизни в Москве выросла и теперь превышает 78 лет. Все это благодаря развитию системы здравоохранения. За последние годы в столице реконструировано и построено более одного миллиона квадратных метров медучреждений.

Усовершенствованный порядок расчетов за отопление утвердили в столице. Постановление подписал Сергей Собянин. Теперь будут исходить из среднемесячных объемов потребления за предыдущие пять лет. Все перерасчеты будут производиться равномерно.

Стандарт московских городских вокзалов решили распространить на большинство станций наземного метро столицы. Особенно москвичи оценили быстрые пересадки и удобную навигацию.

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