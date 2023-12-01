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01 декабря, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях пятницы

Москвичам рассказали о главных новостях пятницы

Более 70% россиян согласились бы переехать в Москву ради зарплаты в 129,2 тыс рублей

"Жизнь в большом городе": детские школы искусств

Более 70% россиян смогли бы переехать в Москву ради зарплаты в 129,2 тыс рублей

Москвичей пригласили на открытые экскурсии в Инфекционную клиническую больницу № 1

Москвичей предупредили о 20-градусных морозах на следующей неделе

"Атмосфера": до -11 градусов ожидается в столице в ночь на 2 декабря

Депутаты Госдумы внесли поправку о полном запрете смартфонов в школах

Почти 60% москвичей привили от гриппа с начала осеннего сезона в 2023 году

Более 70% россиян готовы переехать в столицу ради зарплаты в 129,2 тыс рублей

Средняя продолжительность жизни в Москве выросла и теперь превышает 78 лет. Все это благодаря развитию системы здравоохранения. За последние годы в столице реконструировано и построено более одного миллиона квадратных метров медучреждений.

Усовершенствованный порядок расчетов за отопление утвердили в столице. Постановление подписал Сергей Собянин. Теперь будут исходить из среднемесячных объемов потребления за предыдущие пять лет. Все перерасчеты будут производиться равномерно.

Стандарт московских городских вокзалов решили распространить на большинство станций наземного метро столицы. Особенно москвичи оценили быстрые пересадки и удобную навигацию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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