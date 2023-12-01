Законопроект о запрете телефонов в школах планируют ужесточить в РФ

В школах могут полностью запретить смартфоны. Такую поправку к законопроекту внесли в Госдуму. Из проекта документа хотят убрать исключение, которое позволяет использовать гаджет в образовательных или учебных целях.

По мнению депутатов, новые правила повысят авторитет учителя и будут способствовать живому общению в классе. Законопроект уже принят в первом чтении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.