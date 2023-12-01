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01 декабря, 11:30

Общество

Законопроект о запрете телефонов в школах планируют ужесточить в РФ

Законопроект о запрете телефонов в школах планируют ужесточить в РФ

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В школах могут полностью запретить смартфоны. Такую поправку к законопроекту внесли в Госдуму. Из проекта документа хотят убрать исключение, которое позволяет использовать гаджет в образовательных или учебных целях.

По мнению депутатов, новые правила повысят авторитет учителя и будут способствовать живому общению в классе. Законопроект уже принят в первом чтении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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