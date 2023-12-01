01 декабря, 08:00Общество
Московским молодоженам предложили новые локации для выездной регистрации брака
У москвичей, планирующих свадьбу, появится больше возможностей сделать торжество незабываемым. Стартовал прием заявлений на выездную регистрацию брака в необычных местах в рамках проекта "Новые адреса счастья".
Расписаться можно будет, например, в башне "Москва-Сити" "Федерация", в особняках или Останкинской телебашне. При составлении расписания учтут популярность красивых дат и, конечно, пожелания молодоженов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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