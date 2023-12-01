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01 декабря, 07:45

Общество

Синоптики спрогнозировали морозный декабрь в столичном регионе

Синоптики спрогнозировали морозный декабрь в столичном регионе

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Синоптики спрогнозировали морозный декабрь в столичном регионе. Ранее метеорологи сообщили, что минувший ноябрь вошел в тройку лидеров по высоте сугробов в XXI веке. Высота сугробов уже составила 21 сантиметр – это в три раза больше, чем положено по климатической норме.

Известно, что морозы надвигаются на столицу. В начале следующей недели дневная температура составит от -10 до -15 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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