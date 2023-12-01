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01 декабря, 07:15

Общество

Москва заняла 142-е место в списке самых дорогих городов мира

Москва заняла 142-е место в списке самых дорогих городов мира

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Жить в Москве по сравнению с другими мегаполисами мира в 2023 году стало дешевле. В списке самых дорогих городов столица опустилась сразу на 105 позиций. Ежегодный рейтинг представила британская компания Economist Group, эксперты которой наблюдают, как дорожают продукты, коммунальные услуги, бытовые товары.

В первой пятерке здесь оказались Сингапур, Цюрих, Женева, Нью-Йорк и Гонконг. Москва заняла 142-е место, а Санкт-Петербург – 147-е место.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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