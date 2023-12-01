В ГД предложили отменить взыскания за опоздание на работу из-за плохой погоды

В Госдуме предложил отменить взыскания сотрудникам за опоздание на работу из-за метеоусловий, прописав в Трудовом кодексе погодный форс-мажор. Известно, что в российском трудовом законодательстве отсутствуют критерии определения степени вины работника, если причиной опоздания был погодный форс-мажор.

На данный момент по ТК РФ за опоздание работника без уважительной причины работодатель имеет право применять дисциплинарные взыскания. Если за год сотрудник получил два из них, то руководство может его уволить.

Письмо с предложением запретить дисциплинарные взыскания за опоздание на работу из-за плохой погоды направлены главе Минтруда. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.