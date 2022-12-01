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Новости

01 декабря, 21:00

Общество

Новости часа: до -10 градусов ожидается в Москве в ночь на пятницу

Новости часа: до -10 градусов ожидается в Москве в ночь на пятницу

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В столицу вновь пришли морозы, а в ночь на пятницу, 2 декабря, ожидается до -10 градусов.

На следующей неделе морозы в Москве только усилятся. Днем обещают до -11 градусов в дневное время и в ночное до -15. По словам синоптиков, декабрь в столичном регионе станет морозным и малоснежным.

В России просят разрешить производство незамерзайки на основе метанола. С предложением уже обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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