01 декабря, 12:24M24.RU
Специалисты рассказали, как победить ВИЧ
1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Как победить ВИЧ?"
Перед журналистами выступили:
- член координационного совета по СПИДу при Минздраве РФ, член совета по защите прав пациентов при Депздраве Москвы, руководитель фонда "Шаги" Игорь Пчелин;
- член Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка, директор благотворительного фонда "Дети +" Ольга Кирьянова;
- президент региональной общественной организации "Центр +", руководитель центра "Мост" Владимир Маяновский;
- заведующая детским отделением Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения Москвы Юлия Влацкая.