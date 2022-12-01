Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

01 декабря, 12:24

M24.RU

Специалисты рассказали, как победить ВИЧ

Специалисты рассказали, как победить ВИЧ

"Цифра дня": 43%

Москвичам показали температурную карту европейской части РФ 1 декабря

"Время новых": Maneken Brand

"Доктор 24": продукты для плоского живота

"Доктор 24": 5 показателей здоровья

"Атмосфера": 10 градусов мороза ожидается в столице вечером 1 декабря

Госдума обсудит запрет на услуги российских суррогатных матерей для иностранцев

Россиянам показали температурную карту

Новости часа: декабрь в Москве будет малоснежным с морозами до 20 градусов

1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Как победить ВИЧ?"

Перед журналистами выступили:

  • член координационного совета по СПИДу при Минздраве РФ, член совета по защите прав пациентов при Депздраве Москвы, руководитель фонда "Шаги" Игорь Пчелин;
  • член Общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка, директор благотворительного фонда "Дети +" Ольга Кирьянова;
  • президент региональной общественной организации "Центр +", руководитель центра "Мост" Владимир Маяновский;
  • заведующая детским отделением Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом департамента здравоохранения Москвы Юлия Влацкая.
обществопресс-конференциявидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика