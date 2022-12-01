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Госдума обсудит запрет на услуги российских суррогатных матерей для иностранцев

Госдума обсудит запрет на услуги российских суррогатных матерей для иностранцев

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Госдума обсудит запрет на услуги российских суррогатных матерей для иностранцев в декабре. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, такая мера защитит детей. Как считает Володин, такие малыши зачастую оказываются в тяжелейших ситуациях за рубежом.

Телеканал провел опрос, нужно ли запрещать суррогатное материнство для иностранцев. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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