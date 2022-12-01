Радиостанции холдинга "Москва Медиа" получили 7 наград премии "Радиомании-2022"

"Радио Москвы", "Москва FM" и Capital FM стали обладателями семи престижных "золотых микрофонов". Они победили в национальной премии "Радиомания-2022".

Выпуски Натальи Деминой признали лучшими в номинации "Новости". В "Развлекательных программах/рубриках" нет равных программе The City, автором и ведущим которой является Александр Абрахимов. В номинации "Познавательная программа/рубрика" "золотой микрофон" получил Виталий Калашников с циклом программ "Московские истории".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.