Ситуацию с менингитом на складе Ozon в Подмосковье взяли под контроль – Роспотребнадзор

Специалисты взяли под контроль ситуацию с менингитом в Подмосковье. Об этом сообщило областное управление Роспотребнадзора. Всех людей в зоне риска изолировали в стационаре.

Вспышку инфекционного заболевания зафиксировали в Истре, к врачам обратились сотрудники склада Ozon. Специалисты обнаружили всего пять очагов менингита. Могли заразиться более 1,5 тысячи человек. За их состоянием наблюдают врачи, всем выдали антибиотики, также медики провели вакцинацию. На складе Ozon в данный момент действует масочный режим.

В Роспотребнадзоре заверили клиентов маркетплейса, что заразиться менингитом через посылки нельзя. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.