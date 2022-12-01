07:15Общество
Температура в столице достигнет 8 градусов мороза 1 декабря
Первый день зимы начнется в Москве с аномальных морозов. В ночь на 1 декабря температура опускалась до минус 13 градусов, а в некоторых районах области – до минус 20 градусов, что ниже климатической нормы.
Из-за холодов коммунальщики даже добавили тепла в квартиры. Днем в городе ожидается до минус 8 градусов, при этом на дорогах будет очень скользко. Из-за гололедицы синоптики продлили желтый уровень погодной опасности.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.