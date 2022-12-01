Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:15

Общество

Температура в столице достигнет 8 градусов мороза 1 декабря

Температура в столице достигнет 8 градусов мороза 1 декабря

До -19 градусов ожидается в Московском регионе в ночь на 1 декабря

Новости часа: женщина пострадала при обстреле Куйбышевского района Донецка

Радиостанции АО "Москва Медиа" выиграли 7 наград премии "Радиомания-2022"

Ажиотаж спал в магазине H&M на Тверской в последний день его работы

"Московский патруль": директор Росгвардии принял участие в молебне в храме ведомства

Двенадцать граждан Белоруссии госпитализированы с подозрением на менингит в Истре

Москвичам рассказали о стоимости новогодних украшений

"Личная территория": похитил или спас?

"Жизнь в большом городе": день защиты животных

Первый день зимы начнется в Москве с аномальных морозов. В ночь на 1 декабря температура опускалась до минус 13 градусов, а в некоторых районах области – до минус 20 градусов, что ниже климатической нормы.

Из-за холодов коммунальщики даже добавили тепла в квартиры. Днем в городе ожидается до минус 8 градусов, при этом на дорогах будет очень скользко. Из-за гололедицы синоптики продлили желтый уровень погодной опасности.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика