Москва 24 в рубрике "Красиво, елки-палки" загадала елку у станции "Ольховая". Первой правильный ответ прислала телезрительница Наталья.

Победитель получит в подарок сувенир от телеканала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.