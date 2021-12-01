Иммунолог рассказал о скорости распространения штамма "Омикрон"

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании, иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о скорости распространения "Омикрон"-штамма коронавируса и возможных рисках, связанных с мутацией.

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. Позже Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм коронавируса греческой буквой "Омикрон".

В ВОЗ подчеркнули, что новая разновидность инфекции имеет множество мутаций, которые вызывают беспокойство. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.