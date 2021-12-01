Жителей столичного региона предупредили о гололедице

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с гололедицей.

Предупреждение о потенциально опасной погоде в столичном регионе действует до 21:00 четверга, 2 декабря. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.