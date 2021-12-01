Дети в письмах Деду Морозу попросили "заморозить" коронавирус

Дети обратились к Деду Морозу с просьбой вмешаться в ситуацию с коронавирусом. Как рассказали на почте волшебника, в письмах маленькие россияне требуют "заморозить" заразу магическим посохом.

Среди распространенных желаний на Новый год, как и в прошлом году, у детей лидируют различные гаджеты – ноутбуки, наушники и смартфоны. В сутки Дедушке Морозу приходит примерно по две тысячи писем, треть из них – от взрослых. Обычно они просят у волшебника здоровья, хорошую жену и прибавку к зарплате. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.