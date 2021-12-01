Россияне должны будут уйти на карантин после возвращения из стран, где выявили "Омикрон"

Пассажиры, прибывающие в Россию из стран, где был обнаружен новый штамм "Омикрон", должны будут уйти на карантин, который продлится две недели.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в число стран из группы риска входят ЮАР и несколько других африканских государств, а также Великобритания и Китай.

По предварительным данным, карантин затронет несколько сотен человек. Кроме того, из-за нового штамма в России ограничат срок действия ПЦР-теста. Документ будет действовать 48 часов, а не 72, как было раньше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.