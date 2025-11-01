Сирень может зацвести в Москве из-за аномального тепла

В Москве на фоне аномального тепла может повторно зацвести сирень. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, 3 ноября температура в городе достигнет 10 градусов тепла, что на 5–6 градусов выше климатической нормы.

Столица окажется в теплом секторе антициклона, который принесет воздушные массы с юго-запада. Ночные температуры сохранятся на уровне 2–5 градусов. Погода будет облачной с прояснениями и практически без осадков, что создаст комфортные условия для отдыха горожан.

