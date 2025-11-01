График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

01 ноября, 16:15

Общество

Сирень может зацвести в Москве из-за аномального тепла

Сирень может зацвести в Москве из-за аномального тепла

"Атмосфера": пасмурная погода с просветами ожидается в Москве 2 ноября

Кинопоказы и лекции пройдут в Москве в рамках фестиваля "Народы России"

В Москве начали приглашать Дедов Морозов на празднование Нового года

"Интервью": Николай Коновалов – о работе судебных приставов

Густой туман опустится на Москву в ночь на 2 ноября

Аномально теплые выходные придут в Москву

Эксперты ответили на вопросы москвичей о вакцинации

"Деньги 24": россиянам необходимо рассчитаться по имущественным налогам до 1 декабря

"Атмосфера": 6 градусов ожидается в Москве вечером 1 ноября

В Москве на фоне аномального тепла может повторно зацвести сирень. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, 3 ноября температура в городе достигнет 10 градусов тепла, что на 5–6 градусов выше климатической нормы.

Столица окажется в теплом секторе антициклона, который принесет воздушные массы с юго-запада. Ночные температуры сохранятся на уровне 2–5 градусов. Погода будет облачной с прояснениями и практически без осадков, что создаст комфортные условия для отдыха горожан.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществопогодагородвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

