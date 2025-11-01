Москвичам рассказали, какие мероприятия пройдут в столице с 2 по 4 ноября. В усадьбе Воронцово состоится мастер-класс по тематической аппликации. В Таганском парке проведут мастер-класс "Мы силой единой сильны".

В Михайловском парке в павильоне "Арт-парк" состоится лекция об истоках современной истории праздника. В Саду Эрмитаж пройдет тематический арт-пленер "Под одним небом".

