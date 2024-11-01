01 ноября, 08:45Общество
Розыгрыш iPhone 16 и фирменного мерча запустили на Москве 24
Москва 24 запускает конкурс, победители которого получат iPhone 16 и стильный мерч. Чтобы посоревноваться за призы, необходимо перейти по QR-коду. После этого нужно подписаться на телеграм-канал "Москва 24" и нажать кнопку "Участвую" под конкурсным постом.
Победитель будет выбран случайным образом с помощью бота. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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