Розыгрыш iPhone 16 и фирменного мерча запустили на Москве 24

Москва 24 запускает конкурс, победители которого получат iPhone 16 и стильный мерч. Чтобы посоревноваться за призы, необходимо перейти по QR-коду. После этого нужно подписаться на телеграм-канал "Москва 24" и нажать кнопку "Участвую" под конкурсным постом.

Победитель будет выбран случайным образом с помощью бота. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.