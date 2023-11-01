Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 ноября. Так, в столице для участников специальной военной операции заработала отдельная поликлиника.

Центр амбулаторной медицинской помощи открыли на базе Госпиталя для ветеранов войн № 3. Его главное отличие – все врачи и необходимое оборудование сосредоточены в одном месте.

Москву охватило "сумасшедшее тепло". Такую характеристику нынешней погоде дали в Гидрометцентре. Температура, как ожидается, будет превышать норму весь предстоящий месяц.

Столица готовится к открытию международной выставки-форума "Россия". На ВДНХ идут последние приготовления. Выставочный комплекс лучше всего подходит, чтобы рассказать о стране, считают специалисты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.