Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 ноября, 21:00

Общество

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 ноября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 ноября

Спрос на детские новогодние елки в Москве вырос в 3 раза по сравнению с 2022 годом

Россиянам напомнили о бесплатной отправке посылок военнослужащим в зону СВО

Синоптик заявил, что бабье лето пришло в столицу на один день

Задержавшему грабителя в подмосковном Щелкове пенсионеру вручили автомобиль "Нива"

Спасенному на Охотном Ряду коту нашли нового хозяина

"Жизнь в большом городе": закон о тишине

Новости часа: воздух в столичном регионе днем 1 ноября прогрелся почти до летних отметок

Спасенного в центре Москвы кота забрал сотрудник прокуратуры

Синоптик заявил, что бабье лето пришло в Москву на один день

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 ноября. Так, в столице для участников специальной военной операции заработала отдельная поликлиника.

Центр амбулаторной медицинской помощи открыли на базе Госпиталя для ветеранов войн № 3. Его главное отличие – все врачи и необходимое оборудование сосредоточены в одном месте.

Москву охватило "сумасшедшее тепло". Такую характеристику нынешней погоде дали в Гидрометцентре. Температура, как ожидается, будет превышать норму весь предстоящий месяц.

Столица готовится к открытию международной выставки-форума "Россия". На ВДНХ идут последние приготовления. Выставочный комплекс лучше всего подходит, чтобы рассказать о стране, считают специалисты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика