Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 ноября, 22:45

Общество

Синоптик заявил, что бабье лето пришло в столицу на один день

Синоптик заявил, что бабье лето пришло в столицу на один день

Задержавшему грабителя в подмосковном Щелкове пенсионеру вручили автомобиль "Нива"

Спасенному на Охотном Ряду коту нашли нового хозяина

"Жизнь в большом городе": закон о тишине

Новости часа: воздух в столичном регионе днем 1 ноября прогрелся почти до летних отметок

Спасенного в центре Москвы кота забрал сотрудник прокуратуры

Синоптик заявил, что бабье лето пришло в Москву на один день

Задержавшему грабителя в Щелкове пенсионеру подарили автомобиль "Нива"

Новости часа: Собянин рассказал о развитии флагманских центров медицинской помощи в Москве

Задержавшему грабителя в Щелкове пенсионеру подарили автомобиль

Бабье лето на один день пришло в столицу. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

1 ноября погода в Москве поставила рекорд. Днем столбики термометров показывали 15 градусов. Таких значений не было в начале ноября уже почти 90 лет.

Минувшая ночь также стала самой теплой в истории метеонаблюдений. Синоптики уточнили, что такая температура соответствовала значениям первой декады мая или середины сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоДарья КрамароваМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика