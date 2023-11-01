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01 ноября, 23:00

Общество

Задержавшему грабителя в подмосковном Щелкове пенсионеру вручили автомобиль "Нива"

Задержавшему грабителя в подмосковном Щелкове пенсионеру вручили автомобиль "Нива"

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Задержавшему грабителя в Щелкове пенсионеру подарили автомобиль

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Пенсионеру из Щелкова, который задержал вора, вручили новую машину "Нива". До этого мужчине подарили сертификат на покупку любой отечественной машины.

Инцидент произошел 23 октября в Щелкове. Пенсионер поймал 35-летнего грабителя, который отобрал у ребенка телефон и попытался сбежать. По факту произошедшего в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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