Задержавшему грабителя в подмосковном Щелкове пенсионеру вручили автомобиль "Нива"

Пенсионеру из Щелкова, который задержал вора, вручили новую машину "Нива". До этого мужчине подарили сертификат на покупку любой отечественной машины.

Инцидент произошел 23 октября в Щелкове. Пенсионер поймал 35-летнего грабителя, который отобрал у ребенка телефон и попытался сбежать. По факту произошедшего в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.

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