Новости часа: воздух в столичном регионе днем 1 ноября прогрелся почти до летних отметок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Воздух в столичном регионе днем 1 ноября прогрелся практически до летних отметок. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Уровень бронирований в отелях Москвы на ноябрьские праздники составил 70%. Это данные комитета по туризму.

Фотовыставка к 250-летию Московской академии хореографии открылась на Арбате. Об этом сообщается на сайте мэра.