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Новости

01 ноября, 18:30

Общество

Новости часа: воздух в столичном регионе днем 1 ноября прогрелся почти до летних отметок

Новости часа: воздух в столичном регионе днем 1 ноября прогрелся почти до летних отметок

Спасенного в центре Москвы кота забрал сотрудник прокуратуры

Синоптик заявил, что бабье лето пришло в Москву на один день

Задержавшему грабителя в Щелкове пенсионеру подарили автомобиль "Нива"

Новости часа: Собянин рассказал о развитии флагманских центров медицинской помощи в Москве

Задержавшему грабителя в Щелкове пенсионеру подарили автомобиль

"Атмосфера": дождь ожидается в столице вечером 2 ноября

Столичные полицейские рассказали, куда увезли кота, просидевшего в машине 4 дня

Новости часа: мэр рассказал о развитии трамвайного депо имени Баумана

"Актуальный репортаж": более 650 компаний приняли участие в Московской неделе дизайна

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Воздух в столичном регионе днем 1 ноября прогрелся практически до летних отметок. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Уровень бронирований в отелях Москвы на ноябрьские праздники составил 70%. Это данные комитета по туризму.

Фотовыставка к 250-летию Московской академии хореографии открылась на Арбате. Об этом сообщается на сайте мэра.

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