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01 ноября, 16:45

Общество

Синоптик заявил, что бабье лето пришло в Москву на один день

Синоптик заявил, что бабье лето пришло в Москву на один день

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Температурный рекорд 1934 года побит в Москве 1 ноября

Бабье лето на один день пришло в столицу. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

1 ноября погода в Москве поставила рекорд. Днем столбики термометров показывали 15 градусов. Таких значений не было в начале ноября уже почти 90 лет.

Минувшая ночь также стала самой теплой в истории метеонаблюдений. Синоптики уточнили, что такая температура соответствовала значениям первой декады мая или середины сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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