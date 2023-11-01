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01 ноября, 07:30

Общество

Почти 5 млн москвичей привились от гриппа осенью 2023 года

Почти 5 млн москвичей привились от гриппа осенью 2023 года

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Почти 5 миллионов москвичей привились от гриппа в этом сезоне. Это практически половина жителей столицы, подчеркнули в Роспотребнадзоре. В ведомстве пояснили, что в настоящее время недельная заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице незначительно выше, чем год назад.

На данный момент в город поступило больше 5,5 миллиона доз вакцины против гриппа. В Москве привиться можно бесплатно, для этого нужно подойти в поликлинику по месту прикрепления.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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