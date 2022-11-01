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Новости

01 ноября, 22:00

Общество

В Москве стартовала первая Московская неделя интерьера и дизайна

В Москве стартовала первая Московская неделя интерьера и дизайна

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В Москве стартовала первая Московская неделя интерьера и дизайна. Посетителям предлагают познакомиться с продукцией производителей мебели, предметов интерьера и отделочных материалов из России и дружественных стран.

Член экспертного совета Министерства промышленности и торговли РФ Сергей Смирнов рассказал, что акцент в мероприятии ставят на предметном дизайне. По его словам, многие товары сделаны в Москве. Неделя дизайна продлится до 6 ноября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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