В ГД не будут рассматривать проект об ответственности за уклонение от мобилизации

Законопроект о введении уголовной ответственности за уклонение от военной службы в период мобилизации не рассматривается. Эту информацию подтвердили председатели комитетов Госдумы по обороне и по безопасности Андрей Картаполов и Василий Пискарев.

Они рассказали, что ранее такая идея действительно обсуждалась, но на сегодняшний день частичная мобилизация в стране завершена. В связи с этим проект закона утратил свою актуальность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

