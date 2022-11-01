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21:15

Общество

В ГД не будут рассматривать проект об ответственности за уклонение от мобилизации

В ГД не будут рассматривать проект об ответственности за уклонение от мобилизации

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Законопроект о введении уголовной ответственности за уклонение от военной службы в период мобилизации не рассматривается. Эту информацию подтвердили председатели комитетов Госдумы по обороне и по безопасности Андрей Картаполов и Василий Пискарев.

Они рассказали, что ранее такая идея действительно обсуждалась, но на сегодняшний день частичная мобилизация в стране завершена. В связи с этим проект закона утратил свою актуальность. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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