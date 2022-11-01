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Общество

Новости часа: стать военным-добровольцем можно будет через госуслуги

Новости часа: стать военным-добровольцем можно будет через госуслуги

Олег Тиньков объяснил исчезновение своего поста об отказе от российского гражданства

Новости часа: премьер-министр РФ рассказал о поставках зерна

В Москве стартовал форум, посвященный роли женщины в условиях СВО

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Новости часа: доходы от мероприятий 4 ноября в Москве направят на поддержку новых регионов

Новости часа: получение детских пособий упростили для семей мобилизованных в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Добровольцы смогут подавать заявления в военкоматы через госуслуги. Об этом сообщил Генштаб ВС РФ.

Михаил Мишустин предложил создать в ШОС собственную систему проведения банковских платежей. По его словам, для проведения платежей можно использовать национальные платформы межбанковских телекоммуникаций.

Отдельные страны Европы уже начали тратить запасы газа из хранилищ. Об этом заявил "Газпром".

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