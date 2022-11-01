Новости часа: стать военным-добровольцем можно будет через госуслуги

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Добровольцы смогут подавать заявления в военкоматы через госуслуги. Об этом сообщил Генштаб ВС РФ.

Михаил Мишустин предложил создать в ШОС собственную систему проведения банковских платежей. По его словам, для проведения платежей можно использовать национальные платформы межбанковских телекоммуникаций.

Отдельные страны Европы уже начали тратить запасы газа из хранилищ. Об этом заявил "Газпром".