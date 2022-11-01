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Олег Тиньков объяснил исчезновение своего поста об отказе от российского гражданства

Олег Тиньков объяснил исчезновение своего поста об отказе от российского гражданства

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Олег Тиньков объяснил исчезновение своего поста об отказе от российского гражданства работой "троллей". Сообщение появилось 31 октября в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской, террористической и запрещенной на территории РФ организации).

В удаленном посте бизнесмен сообщал, что юридически разрывает свою связь с Россией, приложив фото документов. Тиньков прокомментировал, что сообщение пропало загадочным образом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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