Олег Тиньков объяснил исчезновение своего поста об отказе от российского гражданства работой "троллей". Сообщение появилось 31 октября в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской, террористической и запрещенной на территории РФ организации).

В удаленном посте бизнесмен сообщал, что юридически разрывает свою связь с Россией, приложив фото документов. Тиньков прокомментировал, что сообщение пропало загадочным образом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.