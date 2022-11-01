Олег Тиньков удалил пост с отказом от российского гражданства

Бизнесмен и экс-владелец "Тинькофф банка" Олег Тиньков удалил пост с сообщением об отказе от российского гражданства со своей страницы в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской, террористической и запрещенной на территории РФ организации).

31 октября Тиньков похвалил себя и сообщил о том, что юридически разрывает свою связь с Россией, приложив фото документов. Справка датировалась 26 октября. Но уже утром 1 ноября, по словам Тинькова, пост пропал загадочным образом. А тем временем бизнесмен начал процесс отзыва бренда "Тинькофф" из российского банка.

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