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Общество

Новости часа: получение детских пособий упростили для семей мобилизованных в Москве

Новости часа: получение детских пособий упростили для семей мобилизованных в Москве

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Семьи мобилизованных в Москве теперь могут подать заявление на детские пособия по упрощенной схеме. Пособия будут назначать без учета доходов и оценки обеспеченности.

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов РФ до 9 ноября. Ведомство сообщило об этом решении 1 ноября.

В Москве завершили работу летние веранды кафе и ресторанов. Об этом рассказал глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

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