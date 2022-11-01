Новости часа: получение детских пособий упростили для семей мобилизованных в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Семьи мобилизованных в Москве теперь могут подать заявление на детские пособия по упрощенной схеме. Пособия будут назначать без учета доходов и оценки обеспеченности.

Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов РФ до 9 ноября. Ведомство сообщило об этом решении 1 ноября.

В Москве завершили работу летние веранды кафе и ресторанов. Об этом рассказал глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.