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Общество

Бизнесмен Олег Тиньков отказался от российского гражданства

Бизнесмен Олег Тиньков отказался от российского гражданства

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Бизнесмен Олег Тиньков отказался от российского гражданства. Об этом он заявил в соцсетях.

Основатель "Тинькофф Банка" стал пятым предпринимателем из числа бывших и действующих участников рейтинга Forbes, кто отказался от российского паспорта за последние месяцы.

Отмечалось, что ранее у Олега Тинькова было гражданство США, от которого он также отказался в 2013 году. В марте 2022 года Великобритания ввела санкции против бизнесмена и заморозила часть его активов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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