Слово дня –"суперзапреты". Речи о новых суперзапретах и ограничениях из-за пандемии в России речи не идет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, нужно соблюдать те меры, которые уже есть. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.