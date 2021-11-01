Для бездомных в Москве запустили автобусы "Социального патруля"

В Москве начали работу пункты обогрева для бездомных. Об этом пишет портал mos.ru. Автобусы "Социального патруля" работают круглосуточно рядом с Белорусским, Киевским, Курским, Павелецким и Ярославским вокзалами.

Там нуждающимся наливают горячий чай, выдают теплую одежду и просто предоставляют место, чтобы согреться. Остальные автобусы будут ездить по столице и выезжать на вызовы. Все сотрудники, в целях безопасности, работают с видеорегистраторами. Узнать их можно по спецформе. Усиленный режим работы продлится до 31 марта.

Подробнее – в сюжете телеканала "Москва 24".