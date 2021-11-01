Очередь к мангалам выстроилась в эти выходные в столичных парках. Они в нерабочие дни открыты для прогулок. И москвичи не стали упускать возможность, пока в городе нетипично тепло.

Особенно людно было в это воскресенье в Останкинском парке. Претендующих на шашлык оказалось гораздо больше, чем самих мангалов. Желающим поесть мяса на углях приходилось терпеливо ждать. Подобная картина была и в Бирюлевском дендропарке. Практически все беседки заняли любители пикника.

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