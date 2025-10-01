Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 октября

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных новостей к вечеру 1 октября.

В Москве побит рекорд атмосферного давления 50-летней давности. Утром барометры показали 763,9 миллиметра ртутного столба. Причиной высокого атмосферного давления стал антициклон, который задержится в столице до конца недели. Все это время не будет дождей и плотной облачности.

Некоторые улицы в центре Москвы будут перекрыты для автомобилей 4 и 5 октября. Ограничения введут из-за полумарафона "Моя столица". В частности, до вечера 5 октября будет заблокирована Университетская площадь. В субботу с 08:00 нельзя будет проехать по улице Косыгина и Мичуринскому проспекту. В воскресенье перекроют движение на проспекте Вернадского и на мосту "Лужники", Хамовническом Валу, а также на Фрунзенской и Лужнецкой набережных.

На внешней стороне МКАД затруднено движение, сообщил столичный Дептранс. Там тушат загоревшийся автомобиль. ЧП произошло в районе 107-го километра. На месте виден густой дым, работают оперативные службы. Информации о пострадавших пока не поступало.