01 октября, 19:15

Общество

Пожилые граждане РФ получат электронные пенсионные удостоверения с 1 октября

Пожилые граждане РФ получат электронные пенсионные удостоверения с 1 октября

С 1 октября в России вступает в силу ряд изменений для людей и бизнеса. Пожилые граждане получат электронные пенсионные удостоверения с QR-кодом, которые станут аналогом бумажных документов.

Код будет доступен в личном кабинете на "Госуслугах" и его можно будет сохранить на смартфоне или распечатать. Эксперты отмечают, что это ускоряет получение документа и снижает расходы на его оформление.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Алексей Лазаренко

