Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 19:15

Общество

Атмосферное давление опустится до 758 мм ртутного столба в Москве 2 октября

Атмосферное давление опустится до 758 мм ртутного столба в Москве 2 октября

"Вопрос спорный": москвичи стали реже откладывать деньги на будущее

Новости социального блока Москвы

Собянин: участниками "Московского долголетия" стали почти 700 тыс горожан

Михаил Мишустин вручил премии правительства России в области образования в Москве

Самозанятые смогут получить кредитные каникулы с 1 октября

Солнечная погода в Москве закончится 1 октября

"Атмосфера": 11 градусов ожидается днем 2 октября

Первый снег выпал в Иркутске

Устойчивая плюсовая температура ожидается в ночь на 2 октября в Москве

В Москве 2 октября атмосферное давление снизится до 758 миллиметров ртутного столба. При этом погода останется сухой, но облака могут появиться и слегка мешать солнцу прогревать воздух.

Температура днем составит 11–12 градусов. К выходным ожидается потепление: в ночные часы около 7 градусов, днем – до 14. В воскресенье, 5 октября, возможны небольшие дожди.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодагородвидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика