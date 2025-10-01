Атмосферное давление опустится до 758 мм ртутного столба в Москве 2 октября

В Москве 2 октября атмосферное давление снизится до 758 миллиметров ртутного столба. При этом погода останется сухой, но облака могут появиться и слегка мешать солнцу прогревать воздух.

Температура днем составит 11–12 градусов. К выходным ожидается потепление: в ночные часы около 7 градусов, днем – до 14. В воскресенье, 5 октября, возможны небольшие дожди.

