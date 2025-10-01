Форма поиска по сайту

01 октября, 23:15

Общество

Более 40 различных занятий проводят для участников "Московского долголетия"

Более 40 различных занятий проводится для участников "Московского долголетия". Среди активностей – спорт, языки, компьютерная грамотность. Для старшего поколения это не просто досуг, а социальная среда единомышленников.

Проект "Московское долголетие" создали в марте 2018 года. Занятия и встречи проходят не только в районных центрах, но и на различных городских площадках. Для участников проекта устраивают также бесплатные экскурсии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществогородвидеоАнна МакароваЕкатерина Кузнеченкова

