01 октября, 12:15

Общество

Проект "Московское долголетие" подготовил две праздничные акции ко Дню старшего поколения

В Москве отмечают День старшего поколения 1 октября. К празднику проект "Московское долголетие" подготовил две акции, рассказала заместитель мэра Анастасия Ракова.

Первая акция позволяет каждому публично поблагодарить родителей, бабушек и дедушек. Теплые слова появятся на медиафасадах по городу и на арт-инсталляции в Новопушкинском сквере, которая будет там до 15 октября.

Вторая акция приглашает провести время с близкими и оценить осень в Москве. Для этого подготовлено 15 маршрутов, карту можно получить в центрах "Московского долголетия".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Иван ЕвдокимовМария Рыбакова

