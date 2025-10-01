Россиянам рассказали о законах, которые вступили в силу с 1 октября

В России с 1 октября вступили в силу новые законы. Например, банки теперь будут обязаны предоставлять самозанятым, а также малому и среднему бизнесу кредитные каникулы на полгода. Пенсионное удостоверение стало электронными и будет аналогом традиционного документа в бумажном виде.

Начался первый этап внедрения цифрового рубля. В таком виде все желающие смогут получать пенсии и социальные пособия. Также выросли зарплаты бюджетников. Их проиндексировали на 7,6%.

