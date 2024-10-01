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01 октября, 19:45

Общество

Благотворительная акция запущена для подопечных фонда "Старость в радость"

Благотворительная акция запущена для подопечных фонда "Старость в радость"

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В честь Международного дня пожилого человека благотворительная программа "Ozon Забота" и сервис быстрой доставки Ozon fresh запустили акцию в помощь подопечным фонда "Старость в радость".

Согласно исследованиям, людям проще помогать нуждающимся именно вещами и продуктами. Но часто они не знают их истинных потребностей. В Ozon придумали решение, которое устроило всех.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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