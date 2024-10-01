01 октября, 13:00Общество
Более половины опрошенных в телеграм-канале "Москва 24" заявили о любви к кофе
1 октября в мире отмечается Международный день кофе. О своей любви к этому напитку заявили более половины участников опроса Москвы 24.
На вопрос в телеграм-канале телеканала ответили 7 777 пользователей. Из них 68% выбрали кофе, а 32% – чай. Похожим образом сложилась картина и на странице в соцсети "ВКонтакте". Там о своей любви к первому напитку высказались более 57% из 376 проголосовавших.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.