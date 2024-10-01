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01 октября, 13:00

Общество

Более половины опрошенных в телеграм-канале "Москва 24" заявили о любви к кофе

Более половины опрошенных в телеграм-канале "Москва 24" заявили о любви к кофе

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1 октября в мире отмечается Международный день кофе. О своей любви к этому напитку заявили более половины участников опроса Москвы 24.

На вопрос в телеграм-канале телеканала ответили 7 777 пользователей. Из них 68% выбрали кофе, а 32% – чай. Похожим образом сложилась картина и на странице в соцсети "ВКонтакте". Там о своей любви к первому напитку высказались более 57% из 376 проголосовавших.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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