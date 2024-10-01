Осенний призыв на военную службу начался по всей России. Согласно указу Владимира Путина, с 1 октября отправятся служить 133 тысячи человек.

Кампания продлится до 31 декабря 2024 года включительно. Срок службы составляет 12 месяцев. По данным Генштаба РФ, призывников не будут привлекать для выполнения задач СВО в новых регионах.

Нынешняя кампания станет первой после увеличения верхней границы призывного возраста. Теперь в Вооруженные силы РФ отбирают граждан от 18 до 30 лет. Однако россиян от 27 до 30 лет призовут лишь в том случае, если 27 лет им исполнилось после 31 декабря 2023 года года и у них нет военного билета.

В Минобороны также обратили внимание на то, что в этом году оповещать призывников продолжат с помощью повесток в бумажном виде. Их выдают или лично под расписку, или заказным письмом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

